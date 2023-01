Tajani in Egitto: «Rassicurato da al Sisi su Regeni e Zaki, ho chiesto collaborazione»

(Agenzia Vista) Egiitto, 22 gennaio 2023

«Durante i colloqui abbiamo anche affrontato perché un tema molto sensibile in Italia le questioni Regeni e Zaki. Ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana sia al presidente sia al ministro degli Esteri. Mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi. Quindi anche questo tema è stato al centro dei nostri colloqui e non c'è stato, devo dirlo agli italiani, nessuna reticenza da parte egiziana», le parole di Tajani in Egitto.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it