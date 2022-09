Taranto: intimidazioni per garantire pascolo abusivo, 4 arresti

(LaPresse) Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Manduria (Taranto) con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, estorsione, incendio, danneggiamento e occupazione di edificio, oltre che - a vario titolo - dei reati di detenzione e porto illegale di armi, furto e minaccia. Si tratta di padre, già condannato per associazione mafiosa, due figli e un nipote. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del tribunale di Taranto, è stata eseguita con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia e di un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Bari. Per tre indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per uno i domiciliari.