(LaPresse) «Sono salva per caso», racconta una donna originaria di Amatrice che durante la scossa di terremoto in Centro Italia del 2016 era a Roma. La sua casa di famiglia, dove doveva restare per tutta la settimana, è stata completamente distrutta: «Mi hanno chiamato degli amici per dirmi che Amatrice non c'era più. Sono corsa sperando che quello che vedevo in tv non fosse vero».