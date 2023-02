Terremoto Turchia, Tajani: «Italiani presenti stanno bene»

(LaPresse) «Il ministero degli Esteri sta seguendo con attenzione le conseguenze del terremoto che ha colpito una parte della Turchia e una parte della Siria. I 21 italiani presenti nella zona più colpita nei Paesi sono stati contattati e, a quanto ci risulta, stanno tutti bene. Nella zona più ampia c’erano 168 italiani e, a quanto ci risulta, sono tutti in salvo». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani fuori da Palazzo Chigi. «I morti segnalati sono già 1400, una situazione davvero drammatica, e siamo vicini al popolo turco e al popolo siriano. L'Italia farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare quelle popolazioni», ha aggiunto il titolare della Farnesina.