Torino, accerchiano e prendono a calci una volante della polizia in Barriera

(LaPresse) Un video che sta circolando sui social mostra un gruppo di persone accerchiare e prendere a calci una volante della polizia a Torino domenica sera. «Questo attacco alla polizia che è costretta a scappare in corso Palermo fa capire come la situazione in Barriera di Milano non è gestibile con macro-operazioni una tantum», scrive sui social il consigliere comunale Raffele Petrarulo. «Il 28 dicembre 2021 avevamo richiesto, io già consigliere comunale di Forza Italia e il capogruppo in circoscrizione 6 Luciano Speranza un consiglio aperto urgente sulla sicurezza con la presenza del prefetto e assessori vari - aggiunge - Chiediamo l'immediata predisposizione di presidi fissi e mobili con un numero di forze dell'ordine e-o esercito adeguato». Secondo alcuni racconti, l'aggressione sarebbe venuta al termine del match di Coppa d'Africa disputatosi ieri tra Senegal ed Egitto.