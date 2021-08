Torino, alimenti conservati in modo scorretto: chiuso ristorante giapponese

(LaPresse) - I carabinieri della Stazione di Rivoli, in collaborazione con i colleghi del Nas di Torino e personale dell’Asl To 3, hanno denunciato una cittadina cinese di 39 anni, titolare di un ristorante giapponese a Rosta, nell’hinterland torinese. La donna è ritenuta responsabile di detenzione per la somministrazione ai clienti di 750 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione (sequestrati) perché sottoposti a congelamento arbitrario (700 kg di prodotti di carne e ittici) o perché non sottoposti a corretta procedura di abbattimento termico (50 kg prodotti ittici). Alcuni prodotti sequestrati sono stati trovati a scongelare sul pavimento sotto gli scaffali. La titolare è stata anche segnalata amministrativamente per la sporcizia diffusa riscontrata sia nei locali della cucina sia nel magazzino e per la mancata etichettatura degli alimenti per la rintracciabilità. L’Asl To 3 ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività fino al ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari.