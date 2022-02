Torino, faceva shopping invece di lavorare: denunciata dipendente Asl

(LaPresse) Faceva shopping mentre doveva essere al lavoro in una Asl piemontese. Militari della Guardia di Finanza di Torino, con il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio della durata di tre mesi nei confronti di una dipendente dell’Asl TO5 di Chieri, con mansioni di “tecnico della prevenzione, vigilanza ed ispezione in materia di igiene e sanità veterinaria”, denunciata per le ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni di un Ente pubblico e false attestazioni o certificazioni a mezzo di sistemi di rilevazione delle presenze. La donna avrebbe in sei mesi 90 uscite e oltre 180 ore di assenza dal lavoro.