Torino, in fiamme fabbrica a Borgaro: 15 squadre di vigili del fuoco per domare il rogo

(LaPresse) Maxi incendio nell'azienda AF Pallet Società Cooperativa di Borgaro Torinese, in via Emilia, che da nella notte di domenica ha visto impegnate 15 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. L'azienda si occupa di movimentazione e gestione di pallet: l'incendio ha riguardato bancali in legno e automezzi nell’area esterna di due capannoni adiacenti. Al momento, fanno sapere i vigili del fuoco, l'incendio è stato spento e i capannoni preservati dalle fiamme: interessato solo il materiale all’esterno. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell'area.