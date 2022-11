Torino, incendio Villastellone: fiamme sotto controllo

(LaPresse) Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco a Villastellone, nel Torinese, dopo l'incendio che ha coinvolto alcuni capannoni di un'azienda specializzata nel riciclaggio di imballaggi in legno: è parzialmente collassato il capannone principale mentre le fiamme sono sotto controllo. In corso le operazioni di spegnimento. In fase di bonifica le altre due strutture coinvolte. Squadre da tutto il Piemonte impegnate a domare i diversi roghi che si sono sviluppati nella zona.