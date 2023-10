Torino, nuove cariche in piazza Castello contro manifestanti anti-Meloni

(LaPresse) Ancora scontri tra polizia in tenuta antisommossa e manifestanti in piazza Castello a Torino. I manifestanti, per lo più studenti, si sono ritrovatidi fronte a Palazzo Nuovo per contestare la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Festival delle Regioni. Nuove cariche della polizia si sono verificate in piazza Castello, nei pressi della Prefettura di Torino, intorno alle 11 dopo una prima carica in via Principe Amedeo di Savoia.