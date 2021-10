Torino, Lo Russo: «Risultato oltre le nostre aspettative»

(LaPresse) - «Il risultato è oggettivamente oltre le nostre aspettative, abbiamo avuto un esito importante che ci responsabilizza molto. Ringrazio i torinesi che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato». Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo, che le proiezioni danno in netto vantaggio sul contendente del centrodestra, Paolo Damilano. «Lunedì 25 annuncero la Giunta comunale, mi prendo questa settimana di verifica per individuare le migliori figure da inserire in squadra. La vicesindaca sarà una donna», ha aggiunto.