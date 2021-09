Torino, scoperte due piantagioni di marijuana: 4 arrestati per spaccio

(LaPresse) Centinaia di piante di cannabis e quattro arresti il bilancio dell'ultimo blitz dei servizi antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Torino. A Borgofranco d'Ivrea, nascosti in un bosco, i carabinieri di Valchiusa hanno sorpreso un pensionato e un barista impegnati nella cura della piantagione. Sono state sequestrate 250 piante, alte circa due metri. Altre piante sono state confiscate a seguito delle perquisizioni nelle abitazioni dei due fermati. A Gassino i militari della stazione di Castiglione Torinese hanno arrestato un cameriere di 36 anni, anche lui per produzione e traffico di marijuana, oltre che di furto di energia elettrica. Infine a Cafasse gli agenti di Fiano hanno fatto scattare le manette per uno studente di 18 anni, per detenzione di 120 grammi di cannabis.