Torino, si finge carabiniere e truffa anziani: arrestato insieme al figlio

(LaPresse) Fingendosi carabiniere, con la scusa di verificare eventuali furti in abitazione, derubava anziani vittime. In manette un 55enne di origine sinti che tra febbraio e marzo avrebbe tentato diversi colpi, alcuni dei quali in concorso con il figlio 26enne. Entrambi sono già detenuti a Torino, arrestati in flagranza, per un furto in abitazione in danno di un’anziana alla quale erano stati sottratti monili in oro per un valore di circa 10.000 euro. A incastrarli le telecamere di sorveglianza nell'abitazione di una vittima del raggiro.