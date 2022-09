Toti: «Rigassificatori servono, giù le bollette per chi li ospita»

(Agenzia Vista) Genova, 04 settembre 2022

«Chi ospiterà un rigassificatore o un termovalorrizatore nei prossimi anni ne dovrà avere un beneficio perché i comportamenti virtuosi dei cittadini, delle amministrazioni vanno premiati. Ho un termovalorizzatore sul mio territorio? L’energia elettrica a chi lo ospita, deve costare di meno, il riscaldamento deve costare di meno, sia per le imprese che per i cittadini. Così finalmente quel comportamento virtuoso, quella responsabilità che serve in una grande democrazia come la nostra, diventerà una legge dello Stato. Faccio bene, aiuto il Paese e ne ho un vantaggio. Facciamolo subito», le parole del presidente della Liguria Toti in un video postato sui social.

