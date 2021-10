Traffico internazionale di droga dello stupro scoperto sul dark web

(LaPresse) Un fiorente traffico internazionale di Fentanyl, comunemente nota come droga dello stupro, insieme ad altre sostanze psicotrope, è stato scoperto su deep e dark web al termine di una maxi indagine dei carabinieri di Roma in collaborazione di Eurojust, Europol e Interpol. A seguito delle indagini, i Nas di Roma hanno eseguito 39 ordinanze di custodia cautelare (11 in carcere e 28 ai domiciliari) su tutto il territorio nazionale. Tra gli indiziati per traffico di droga e autoriciclaggio, figurano anche nomi di avvocati, architetti, medici e insegnanti di scuola media. Secondo le stime degli inquirenti, il volume di affari complessivo si aggirava intorno ai quattro milioni e 800mila euro.