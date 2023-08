Tragedia alla festa patronale di Militello, tubo spara coriandoli finisce sui fedeli, un morto

EMBED

(Agenzia Vista) Catania, 18 agosto 2023 Si trasforma in tragedia la festa per il patrono di Militello Val di Catania, dove un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini che sparavano coriandoli sarebbe esploso e avrebbe colpito l'uomo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare. La moglie dell'uomo, invece, è rimasta ferita al gomito. Sul posto i Carabinieri. Fonte video: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it