Tragedia Cutro, Meloni: «Non scappo, governo e istituzioni c'erano»

Abu Dhabi, 04 marzo 2023

«Ho sentito “la Meloni scappa, la Meloni non va, la Meloni sparisce, la Meloni si disinteressa”. Leggo tutte le ricostruzioni che mi sembrano abbastanza surreali: il governo è andato immediatamente, il giorno stesso di questa tragedia, il governo sono io, è andato il ministro Piantedosi, siamo stati presenti da subito dopo di che è andato anche il presidente della Repubblica che rappresenta tutte le istituzioni a meno che qualcuno non ritenga che il presidente della Repubblica sia in competizione rispetto al governo». Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Abu Dhabi.

Chigi

