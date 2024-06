Trapani, sequestrate opere d'arte a trafficante vicino a Matteo Messina Denaro

(LaPresse) La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato, su decreto del Tribunale di Trapani, beni tutelati da interesse storico, artistico ed archeologico. In particolare, si tratta di svariate anfore di epoca tardo romana ed un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati, di età ellenistico-romana, appartenenti ad un trafficante internazionale di opere d’arte indagato già in passato per lo stesso reato e considerato affiliato a Cosa Nostra e vicino alla famiglia mafiosa di Castelvetrano (TP). Gli oggetti saranno affidati per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali al fine di renderle nuovamente fruibili alla collettività.