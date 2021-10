(LaPresse) Le forze dell'ordine hanno iniziato lo sgombero dei manifestanti no green pass al porto di Trieste che proseguono la loro protesta da giorni. Intorno alle 8.30 di lunedì è arrivata una camionetta della polizia che ha azionato gli idranti contro le persone che erano sedute per terra o in piedi in sit-in di protesta. I manifestanti si rifiutano di abbandonare il presidio e documentano in diretta sui social l'azione di sgombero.