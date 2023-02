Turchia, Cesvi nella città distrutta di Antiochia: «Emergenza durerà a lungo»

(LaPresse) Il Cesvi, attivo nelle aeree colpite dal terremoto in Turchia e Siria, lancia l'allarme: «La crisi nelle zone colpite dal sisma andrà ben oltre i tre mesi di stato d’emergenza previsti, è fondamentale prevedere aiuti materiali e psicologici a lungo termine». Sono le parole di Lorena D’Ayala Valva, vicedirettrice generale e responsabile per le emergenze di Fondazione Cesvi, attiva in maniera particolare nelle province turche di Kahramanmaraş e Adiyaman, tra quelle maggiormente devastate ma meno raggiunte dagli aiuti internazionali. La città di Antiochia, raggiunta pochi giorni fa dagli operatori del Cesvi, è letteralmente un cumulo di macerie.