Ucraina, Calenda: «M5S manifesterà per resa, noi per sostegno»

(LaPresse) «La manifestazione del Movimento 5 Stelle sarà una manifestazione per la resa dell’Ucraina. Non parteciperemo e siamo pronti a una contro-manifestazione a supporto dell’Ucraina», così il leader di Azione Carlo Calenda fuori da Palazzo Madama prima della registrazione da senatore. «Abbiamo già invitato il Pd e +Europa ma come per le bollette non sono pervenuti perché non sanno decidere chi sono», ha aggiunto.