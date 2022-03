Ucraina, Carfagna: «Sostenere diritto a difendersi da aggressione Russia»

(LaPresse) «Sicuramente la guerra alle porte dell'Europa rischia di incidere pesantemente sui portafogli degli italiani, delle famiglie, delle imprese, per cui in questo momento il valore da difendere è l'unità dell'Occidente e dell'Europa e anche la capacità dell'Europa di sostenere con ogni mezzo il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'aggressione, da un conflitto armato come quello che la Russia ha scatenato per conquistare e invadere l'Ucraina». Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenuta a Palazzo Reale, a Napoli, agli Stati Generali del Mediterraneo.