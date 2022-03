Ucraina, continuano le proteste a Kherson: i cittadini affrontano i soldati russi

(LaPresse) Tornano in piazza i cittadini di Kherson, prima grande città ucraina caduta in mano russa. Giò lo scorso 5 marzo circa duemila persone erano scese in strada costringendo i militari russi a lasciare il centro cittadino, in quell'occasione un coraggioso dimostrante si era arrampicato su un tanke russo, sventolando una bandiera ucraina: una scena ripresa dalle telecamere, divenuta immediatamente il simbolo di quella protesta. Oggi la nuova manifestazione con i cittadini tornati a fronteggiare l'esercito di Mosca. Negli ultimi giorni sono state teatro di manifestazioni anche altre città ucraine occupate dall'esercito russo, come Berdiansk e Melitopol.