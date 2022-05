Ucraina, Corteo di Cobas e Usb per la pace a Roma

(LaPresse) - Corteo organizzato da Cobas e Usb a Roma per dire stop alla guerra in Ucraina, contro la Nato, Putin e contro l'invio di armi. Alcune centinaia di manifestanti hanno attraversato le strade del centro della Capitale, da piazza Della Repubblica al Colosseo. «Vi rendete conto che ci troviamo a rimpiangere governanti come Craxi, Andreotti e Forlani, che in passato abbiamo combattuto ma che avevano chiaro che gli interessi nazionali, pure essendo alleati della Nato, risiedono nella pace?», dice un manifestante. «Quello che succederà da qui a breve riguardo l'occupazione, avrà conseguenze gravissime», rilancia un altro partecipante al corteo: «Senza contare che c'è il serio rischio di un conflitto nucleare, ma la gente sembra non si renda conto di questo pericolo».