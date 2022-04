(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile

«Abbiamo deciso come ministero degli Esteri e come governo di riaprire l'ambasciata a Kiev perché non esiste altra soluzione se non quella diplomatica per uscire dalla guerra. In questo modo potenzieremo il percorso di pace», così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Volla in occasione dell'iniziativa “Spicco il volo” dedicata al tema dell'autismo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev