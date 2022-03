Ucraina, Draghi: «Dobbiamo prepararci, ma non è economia di guerra»

(LaPresse) «Se dobbiamo temere una economia di guerra? No, non ancora. Dobbiamo prepararci, ma non è assolutamente una economia di guerra, specialmente per gli approvvigionamenti di cose fondamentali, come il cibo». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice informale Ue di Versailles. «Alcuni allarmi visti sui giornali di oggi sono grandemente esagerati - aggiunge -. Prepararsi non vuol dire che deve avvenire con probabilità uno, sennò saremmo già in una situazione di economia di guerra e di razionamento».