Ucraina, Draghi: «Italia favorevole a ingresso Ue, ma nel rispetto del Trattato»

(LaPresse) «Nessuno si aspettava un linguaggio molto aperto per un'immediata adesione» dell'Ucraina all'Ue, «perché non è nel nostro Trattato. C'è stato un progresso però: prima si diceva che l'Ucraina appartiene alla famiglia europea, ora si dice anche che il Consiglio europeo sostiene l'Ucraina nel perseguire il sentiero verso l'integrazione europea». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice informale Ue di Versailles. «C'è una grande disponibilità da parte di tanti - aggiunge - una grande determinazione ad averla subita, o comunque ad accelerare le procedure di adesione da parte di altri. E c'è una notevole cautela da parte di altri ancora, perché evidentemente queste sono procedure fondanti dell'Ue». «Io sono il primo a pensare che un messaggio di incoraggiamento su questo fronte sarebbe d'aiuto, ma bisogna anche rispettare quello che dicono altri Paesi, quindi continuiamo a lavorare. L'Italia è molto disposta, a sostegno dell'Ucraina, anche in questo, vediamo, man mano faremo altri progressi, nel rispetto però del Trattato», conclude.