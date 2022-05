Ucraina, Draghi: «Oggi non c'è più Golia, Russia non invincibile»

(LaPresse) «La guerra ha cambiato fisionomia: inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fosse un Golia e un Davide, era una guerra essenzialmente di difesa disperata che sembrava anche non riuscire. Oggi il panorama si è completamente capovolto e certamente non c'è più un Golia». Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington all'Ambasciata italiana. «Certamente quella che sembrava una potenza invincibile sul campo e per una guerra fatta con armi convenzionale si è dimostrata non invincibile», ha aggiunto il presidente del Consiglio.