Ucraina, Draghi: «Penso che nei prossimi giorni vedrò Putin a Mosca»

(LaPresse) - Il viaggio a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin «è previsto, stanno parlando per organizzarsi, penso nei prossimi giorni». Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del vertice informale dei leader Ue sulla crisi ucraina a Bruxelles. «Sostanziamente la situazione è quella che era qualche giorno fa. Questi episodi che sembravano annunciare una de-escalation non sono al momento presi seriamente, quindi dobbiamo rimanere pronti a ogni eventualità», ha affermato Draghi. «Non sarà facile ma l’obiettivo è far sì che Zelensky e Putin si siedano intorno a un tavolo», ha aggiunto il presidente del Consiglio.