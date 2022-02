Ucraina, Draghi: «Zelensky nascosto a Kiev ci ha detto che non ha più tempo»

(LaPresse) «Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di un'informativa urgente alla Camera sulla guerra in Ucraina.