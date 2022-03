Ucraina, Fico: «Diplomazia compatibile con l'invio armi a Kiev»

(LaPresse) «È giusto aiutare l'Ucraina a difendersi (fornendo armi, ndr) ma soprattutto è giusto che l'Unione Europea abbia dato una risposta in pochissime ore da tutti i punti di vista, finanziario umanitario e rispetto alle sanzioni. Il Parlamento sulle risoluzioni è stato unito e questo è un buon segnale. La diplomazia è fondamentale ed è l'unica cosa che possiamo fare». Così il presidente della Camera, Roberto Fico durante un punto stampa rispondendo ad un giornalista che chiedeva se la diplomazia fosse compatibile con l'invio di armi all'Ucraina. «Dobbiamo far sì che ci sia un cessate il fuoco, una conferenza di pace. Dobbiamo comprendere che la pace è il nostro bene comune più grande, senza di essa non possiamo vivere, così come l'acqua e l'aria. La cultura della pace in questo momento deve venir fuori ancora più forte», ha concluso Fico che ha parlato poi anche dell'emergenza rifugiati. «L'accoglienza - dice il numero uno di Montecitorio - va fatta in modo organizzato, vanno aiutati i sindaci».