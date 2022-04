Ucraina: individuati presunti autori minacce a Di Maio

(LaPresse) Individuati dalla polizia tre presunti autori delle minacce al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Le indagini erano partite dopo che alcuni utenti avevano commentato un post sul conflitto in Ucraina pubblicato dal titolare della Farnesina su Twitter scrivendo: «Muori male, e magari per mano del popolo», o ancora «armateci e decideremo a chi vogliamo sparare». Perquisizioni a Milano, Vicenza e Udine: gli agenti hanno ritrovato sui telefoni gli account anonimi utilizzati per l'inoltro dei messaggi