Ucraina, l'arte di TvBoy tra le macerie: colombe e fiori

(LaPresse) Un bambino che posiziona un girasole nella canna di un fucile; una colomba giallo-azzurra che stringe nel becco un rametto d’ulivo; fiori che nascono in un elmetto militare; un anziano che cammina per mano con un bambino, mentre le parole Hope (speranza) e Future (futuro) si ripetono come un mantra di buon auspicio. Sono alcune delle 15 opere comparse tra il 24 e il 27 gennaio 2023 a Bucha e nei pressi della capitale Kiev, in Ucraina, a quasi un anno dall'inizio del conflitto. A firmarle Tvboy, l’urban artist italiano che da sempre usa la sua arte come strumento socialmente utile. Questa volta, per lanciare il suo messaggio, accanto a lui Fondazione Cesvi, organizzazione umanitaria italiana attiva in Ucraina e nei Paesi di confine dallo scoppio della guerra, con interventi rivolti alla popolazione civile.