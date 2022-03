(LaPresse) Torna in piazza la comunità ucraina a Roma per chiedere ancora una volta lo stop ai bombardamenti e aiuti dell'Occidente alla resistenza ucraina: «Ci chiedono del perchè non ci arrendiamo - spiegano dai megafoni - ma noi siamo come la resistenza italiana contro l'esercito tedesco invasore. Oggi noi combattiamo il nuovo nazismo». A risuonare in piazza anche Bella Ciao.