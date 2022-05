Ucraina, Letta: «Salvini? Ora chiarezza, non può finire a tarallucci e vino»

(LaPresse) - La missione a Mosca ipotizzata da Matteo Salvini? «Noi chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda può completarsi così. Mentre la crisi era in corso, c'erano trattative, non si sa bene tra chi, in che modo e con che forme, tra l'invasore russo e un partito di governo italiano. Non è una vicenda che può terminare a tarallucci e vino, noi vogliamo chiarezza». Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine della segreteria dem, al Nazareno, dopo le rivelazioni stampa di una cena tra il leader della Lega e l'ambasciatore russo.