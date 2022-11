Ucraina, manifestazioni a Roma e Milano: migliaia in piazza per la pace

(LaPresse) Roma e Milano scendono oggi in piazza per la pace in Ucraina. La manifestazione nella Capitale organizzata da sindacati e oltre 500 sigle, migliaia le adesioni tra cui quella del M5S. «Vogliamo fermare l'escalation militare», ha detto il leader pentastellato Conte. Presente anche Letta, contestato da alcuni pacifisti al grido di «assassino guerrafondaio». Corteo anche nel capoluogo lombardo promosso dal Terzo Polo, presenti anche Cottarelli e Letizia Moratti.