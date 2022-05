Ucraina, Meloni: «Stupita da Salvini, se lo volessi criticare lo farei in modo chiaro»

(LaPresse) - «Le critiche di Salvini sul viaggio a Mosca? Mi ha fatto effetto strano perché non mi pare di averlo criticato. Vengo rincorsa da 5mila domande al giorno su Salvini, se lo volessi criticare lo farei come sempre il maniera chiara». Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine del convengo di Assolombarda a Milano. Meloni sul tema della ricandidatura del presidente Attilio Fontana ha aggiunto: «Lo considero un ottimo governatore, ma qui non si riesce a parlare di Sicilia dove si vota tra due mesi e vogliamo parlare della Lombardia? Una cosa per volta».