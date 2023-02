Meloni in Ucraina: «Tutti vogliamo la pace, ma dobbiamo intenderci»

(LaPresse) «È impossibile girarsi dall’altra parte e sarebbe molto stupido farlo perché gli interessi dell’Ucraina coincidono con quelli dell’Europa». Così la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale Mariinskij. «Tutti vogliamo la pace, ma dobbiamo intenderci su che pace sia. Nessuna pace ingiusta per l'Ucraina può essere vera pace, nessuna pace che preveda una resa degli ucraini sarebbe vera pace, sarebbe un'invasione, così come una vittoria della Russia non sarebbe vera pace», ha aggiunto Meloni. «Una sconfitta dell'Ucraina appresenterebbe il preludio a una invasione di altri stati europei. Chi sostiene l'Ucraina anche militarmente sostiene la pace», ha concluso.