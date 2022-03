Ucraina, Nardella: «Europa deve essere incisiva, diplomazia sia davanti alle armi»

(LaPresse) «Le richieste di Zelesnky alcune si possono accettare e altre no, perché non possiamo permetterci un'escalation militare. Ma per questo l'Europa deve essere più incisiva su un'offensiva diplomatica per indurre il governo russo a aprire davvero una trattativa di pace». Così il sindaco di Firenze e presidente Eurocities, Dario Nardella, che ha promosso la manifestazione. «L'Europa deve essere determinata: la diplomazia deve stare davanti alle armi», ha aggiunto. «Ho sentito stamattina il presidente Conte. Mi ha chiamato per esprimere grande vicinanza all'iniziativa di Firenze e adesione a tutte le iniziative di Eurocities, l'associazione che rappresento. Ho creduto alle sue parole. Credo che abbia legittimamente scelto Napoli, perché è comunque una delle piazze coinvolte nell'iniziativa delle 100 città europee», ha aggiunto il sindaco di Firenze commentando la manifestazione di Napoli.