Ucraina, pro-Putin in piazza a Roma: «Qui per celebrare nostra futura vittoria»

(LaPresse) «Oggi siamo qui per commemorare i veterani della lotta al nazi-fascismo ma anche per la nostra futura vittoria. Vinceremo di nuovo noi, la Russia. Perché questa è una guerra particolare, è una guerra spirituale. Una guerra per le nostre anime. Vinceremo noi e libereremo anche voi dalla colonizzazione americana». Ludmilla, italiana di origini ucraine, è tra le persone scese in piazza a Roma a sostegno dell'invasione del Paese da parte della Russia. La protesta ha visto un centinaio di russi, ucraini e italiani radunarsi in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare il Reggimento immortale, la sconfitta del nazifascismo del 1945 ma anche l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina. Nella storica piazza romana della sinistra alcuni ritratti di Lenin, Stalin e anche di Putin. Molte le foto dei caduti dell'Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale a suggerire una continuità della difesa contro il nazi-fascismo nell'invasione dell'Ucraina.