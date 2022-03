Ucraina: russi bombardano centrale nucleare Zaporizhzhia

(LaPresse) Le truppe russe hanno bombardato nella notte la più grande centrale nucleare d'Europa in Ucraina. L'impianto si trova a Enerhodar, una città sul fiume Dnepr che rappresenta un quarto della produzione di energia del paese. Nel video le immagini girate da alcune telecamere di videosorveglianza. L'incendio alla centrale è stato spento all'alba e l'impianto si trova ora in sicurezza. Lo riferisce lo stato maggiore ucraino, citato da diversi media su twitter. La centrale di Zaporizhzhia è la più grande d'Europa, e la quinta al mondo. Le fiamme non avrebbero interessato strutture essenziali e avrebbero interessato la struttura scientifica e di addestramento della centrale.