Ucraina, Salvini: «Aridatece Trump, con lui vissuti anni di pace»

(LaPresse) «Sull’invio di armi all’Ucraina io so che anche in America c'è un dibattito. L'America non è Biden. Se io potessi direi aridatece Trump. Perché con Trump abbiamo vissuto anni di pace. Guarda caso, quando tornano al governo i democratici tornano i venti di guerra». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intercettato dai giornalisti nei pressi del Senato. «Zelensky e Putin oggi dovrebbero sedersi al tavolo, a meno che non ci sia qualcuno che no vuole si siedano al tavolo. Io ora non so Draghi a cosa si riferisca in merito alle armi, so che in Afghanistan abbiam mandato armi dove poi non c'è mai stata una soluzione positiva. È giusto che ne parli comunque il Parlamento», ha aggiunto il leader del Carroccio.