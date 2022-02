Ucraina, Salvini: «Porte aperte a chi scappa da guerra. Preoccupato per conseguenze economiche»

(LaPresse) «Son preoccupato per le famiglie italiane che pagheranno un prezzo enorme e la Lega chiede un intervento economico urgente perché se fino a ieri si poteva discutere sullo scostamento, oggi è prioritario. Sarà una batosta decine di miliardi di euro, occorre un intervento economico urgente da parte del governo. Tutto il resto passa in secondo piano». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando della situazione in Ucraina. I profughi? «Chi scappa dalla guerra ha le porte aperte in Italia. Draghi sarà in Parlamento domani e spero che i canali della diplomazia non si interrompano». Per quanto riguarda invece le sanzioni «oggi ci sono i missili che volano sulle case, qualsiasi mezzo necessario è utile. Con qualunque bandiera o simbolo noi ci saremo per iniziative. Chiunque le proponga noi ci saremo».