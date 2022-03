Ucraina, Speranza da Firenze: «Europa sta dimostrando la sua forza, pace unica strada»

(LaPresse) «Io credo che tutti gli italiani debbano essere uniti al di là di ogni distinzione, perché la pace è un grande obiettivo dell'umanità e sicuramente un grande interesse anche del nostro Paese». Lo ha detto il ministro della Salute e leader di LeU, Roberto Speranza, a margine della manifestazione per la pace di Firenze organizzata da Eurocities. «Quindi, dobbiamo tutti lavorare per la pace, che è l'unica strada - ha dichiarato - Condannare con grande forza questa aggressione e questa violazione del diritto internazionale inaccettabili da parte di Putin e lavorare per la pace. Credo che questo sia l'obiettivo di tutti». Poi ha aggiunto: «Credo che l'Europa di fronte alle prove stia dimostrando la sua forza».