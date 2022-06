Ucraina, von der Leyen a Kiev visita soldati in ospedale

(LaPresse) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto visita ai soldati feriti ricoverati in un ospedale di Kiev, durante il suo viaggio nella capitale ucraina. «Ho fatto visita ai soldati che si stavano riprendendo in un ospedale di Kiev. Nonostante le ferite, il loro spirito non si è spezzato. La loro determinazione è rimasta intatta», ha scritto la presidente su Twitter. «Sono tempi duri per l'Ucraina. L'Europa è al vostro fianco», ha aggiunto von der Leyen.