Ultima Superluna del 2023: i posti migliori per ammirarla e fotografarla questo venerdì

La natura non smette mai di stupirci e il 29 settembre avrà luogo un evento unico e strepitoso: è in arrivo l'ultima Superluna del 2023. Tale fenomeno si è verificato già nei mesi scorsi, lasciando gli ammiratori senza fiato per così tanta bellezza. La Superluna si presenta quando il nostro satellite naturale si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. La Luna sarà distante circa 361.553 km dalla Terra, ma sarà visibile alle persone che dovranno guardare in direzione Est. A differenza dell'eclissi di sole, il satellite si colorerà di rosso ed entrerà nell'orbita della Terra per ben 103 minuti. In Italia l’eclissi inizierà intorno alle 21:30 per finire alle 23:15 circa. La fase di totalità, invece, è prevista per le 22:22.Chiunque volesse ammirare la bellezza della Superluna a Roma, le posizioni migliori per godere dello spettacolo sono la Terrazza del Pincio, lo Zodiaco a Monte Mario o il Gianicolo, luoghi lontani dall'inquinamenti luminosi. Dopo l’ultima Superluna del 2023, prevista venerdì 29 settembre, l'evento tornerà lunedì 19 agosto 2024 con la famosa Superluna dello Storione. La Superluna è un fenomeno che si presenta ogni anno e più volte. Esso si verifica quando la luna si trova più vicina alla terra ed il suo nome scientifico è “perigeo”. ll termine Superluna è stato creato nel 1979, gli astronomi, tuttavia, la chiamano “luna piena perigea”. Oltre al “perigeo” c'è “l’apogeo”, il suo contrario. Infatti, quando si fa riferimento a questo termine si indica il punto più lontano tra la luna e la terra. La distanza è di circa 405mila chilometri. Tutti e due i fenomeni si verificano poiché la terra gira attorno alle stelle seguendo un’ellisse, una linea ovale. In alcuni momenti, quelli in cui siamo più vicini o più lontani alla luna, vanno a creare tale fenomeni che lasciano tutti senza fiato per così tanta bellezza e meraviglia.

