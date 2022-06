Usa: bambini in gita bloccati nel canyon, salvati dopo 30 ore

(LaPresse) Sono rimasti bloccati per 30 ore in uno stretto canyon nello Utah: un gruppo di ragazzi in gita con la parrocchia è stato salvato dagli uomini del Dipartimento di pubblica sicurezza dello stato americano. È successo venerdì 10 giugno, dopo che la comitiva è stata costretta a passare la notte negli stretti anfratti del Sandthrax Canyon, a est del Capitol Reef National Park. L'operazione è stata particolarmente difficoltosa ed è durata diverse ore: in tutto 17 bambini e due adulti sono stati recuperati con elicottero e verricello.