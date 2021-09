Vaccini, Cingolani: «Non comprendo come si possa essere No Vax»

(LaPresse) «Non comprendo come si possa essere no vax». Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Sarebbe utile studiare come sono nati i vaccini nel 1700-1800 e scoprire che sperimentazione è stata fatta, prendendo del pus di un maiale. Trecento anni fa capirono come avveniva la immunizzazione. Per capire vanno riletti con serenità i passaggi epocali», ha sottolineato Cingolani.