Vaccini, Meloni: «Credo nella campagna vaccinale, io no vax solo perché faccio domande»

(LaPresse) - Giorgia Meloni interviene sul tema vaccini e Green Pass. «Io ho proposto un tema serio per aiutare la campagna vaccinale, io credo nell’utilità della campagna vaccinale, ma allo stesso modo deve dimostrarlo anche il governo. Secondo me il governo ha gestito male questa vicenda. Io sono vaccinata così anche mia figlia ma il mio lavoro è fare della domande e da quando ho cominciato a farle sono diventata no vax», ha detto la leader di Fratelli d’Italia in conferenza stampa, commentando un sondaggio secondo il quale Fdi è il partito con il maggior numero di non vaccinati tra i suoi elettori.