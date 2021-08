Vaccini, Salvini: «No a obblighi e discriminazioni o multe»

(LaPresse) «Come Lega stiamo chiedendo tamponi salivari gratuiti per tutti». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell'incontro al Meeting di Rimini, a cui partecipa insieme a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Ettore Rosato e Antonio Tajani. «Sono contro qualsiasi tipo di obbligo, di multa o discriminazione e se qualcuno mi vuole convincere del fatto che bisogna obbligare bambini e ragazzi a vaccinarsi in me troverà qualcuno che dice fieramente no».